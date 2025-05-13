مهرجان كان.. أزيد من 300 سينمائيّ يرفضون الإبادة في غزة

وقع أزيد من 300 نجم سينمائي عالمي، على بيان، نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ومجلة “فرايتي” الأمريكية، ينددون فيه بـ”صمت” المجتمع الثقافي على “الإبادة الجماعية” في غزة.

وجاء ذلك، عشية، إفتتاح مهرجان كان السينمائي، اليوم الثلاثاء، والذي سيعرف عرض فيلم وثائقي، للمصورة الصحافية الفلسطينية فاطمة حسونة (25 عاماً)، بعنوان “ضع روحك على كفك وامشِ”، من توقيع الإيرانية سبيده فارسي.

ودعا الموقعون على البيان، ومنهم أسماء مرموقة مثل المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والحائز على جائزة “السعفة الذهبية”، إلى التحرك “من أجل جميع أولئك الذين يموتون في ظل اللامبالاة”.

وقد نددوا في رسالتهم بمقتل المصورة الصحافية الفلسطينية فاطمة حسونة. والتي استشهدت مع عشرة من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي على منزلهم في شمال غزة. بعد يوم واحد فقط من إعلان عرض فيلمها في مهرجان كان.

وضمّت اللائحة أيضاً المخرج البريطاني جوناثان غليزر، الفائز بجائزة أوسكار هذا العام عن فيلمه “The Zone of Interest”. إلى جانب النجم الأميركي مارك روفالو. والممثل الإسباني خافيير بارديم، والممثلات الفرنسيات، أديل أكزاركوبولوس وليلى بختي.

وجاء في البيان، الذي وقع عليه حوالي 380 فنانا: “نحن الفنانون والممثلون في عالم الثقافة. لا يمكننا أن نظل صامتين بينما تُرتكب إبادة جماعية في غزة”.

وتضمن البيان، نعيا، للصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة، التي قتلت في قصف إسرائيلي في منتصف أفريل. وكانت بطلة فيلم وثائقي سيُعرض في إطار مهرجان كان السينمائي.

وتساءل الموقعون في البيان: “لماذا يبدو أن السينما، التي تُعتبر مصدرًا للأعمال الاجتماعية والملتزمة. تتجاهل الرعب الحقيقي والمعاناة التي يتعرض لها زملاؤنا؟”

أفلام حرب… لكن لا مكان لغزة

رغم تخصيص برمجة خاصة تحت عنوان “يوم أوكرانيا” ضمن المهرجان، تتضمن فيلمين عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفيلما ثالثا من الخطوط الأمامية للحرب. لم يخصص المهرجان برنامجا مماثلا لغزة، رغم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ سنة ونصف.

ومع ذلك، سيعرض الفيلم الوثائقي عن حسونة “تكريما لذكراها”، وفق ما أكد منظمو المهرجان. كما يعرض أيضا فيلم روائي للمخرجين الفلسطينيين عرب وطرزان نصار. تدور أحداثه في غزة عام 2007، ضمن أحد الأقسام الموازية.