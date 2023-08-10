مهرّبة من المغرب.. إفشال صفقة لبيع 60 كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بأمن وهران من الإطاحة بأكبر شبكات التهريب الدولي للمخدرات من المغرب. مختصة في المتاجرة بالقنب الهندي.

وهي العملية النوعية التي تمت بعد تتبع لنشاط المشتبه فيه الأول القادم من مدينة حدودية. الذي تم توقيفه متلبسا بمحاولة تمرير كمية من المخدرات. بعد إبرامهم لصفقة بيع للمشتبه فيه الثاني بوهران.

عناصر الأمن بعد توقيفها للمشتبه بهما، تمكنت من حجز 59 كلغ و 500 غ من القنب الهندي، 4 هواتف نقالة ومركبتين.