مهر خُرافي.. حفل زفاف يثير جدلا كبيرا

أثار حفل زفاف جدلا واسعا بسبب المهر المبالغ فيه، والذي بلغ 8 كليوغرامات من الذهب، ومبلغ مالي ضخم.

ويتعلق الأمر، بزفاف تركي في ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد، بالقرب من الحدود السورية.

وتم تداول صور يظهر فيها عروسان داخل صالة مغلقة، حيث كانت المفاجأة في محتويات الحقيبة التي قدّمها العريس لعروسه.

وحسب وسائل إعلام محلّية، قام العريس وهو نجل رجل أعمال ثري بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعويين وعدسات الكاميرات التي كانت توثّق تلك اللحظة.

وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن كمية الذهب بلغت 8 كيلوغرامات.

وتبين أن العريس هو نجل رجل الأعمال المعروف محمد أورماك، بينما العروس هي أيضاً ابنة رجل أعمالٍ ثري.

كما قام الحاضرون أيضاً بتقديم كمياتٍ كبيرة من المال للعروسين ووضعوها في ذات الحقيبة المليئة بالذهب.

واتضح أن كمية الأموال المقدّمة للعروسين بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 208 آلاف دولار أميركي.

وقد تفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من عارض تسليم العروس حقيبة مليئة بالذهب باعتبار أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات. وبين من وجد في تلك الحقيبة هدية شخصية وأمرًا خاصًا لا يجب انتقاد حدوثه.