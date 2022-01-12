مهزلة تحكيمية.. نحو إستكمال مباراة تونس مالي بعد الإعلان عن نهايتها!

عاد لاعبو المنتخب التونسي إلى أرضية الميدات من أجل إستكمال أطوار المباراة التي تجمعهم امام منتخب مالي. في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وكان الحكم الزامبي جاني سيكازوي، قد أثار جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين. بعد إعلانه عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة، ليثير الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

وأثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.

وقرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إستكمال الوقت الأصلي للمباراة والوقت بدل الضائع بالإعتماد على الحكم الرابع الذي تم تحويله إلى حكم الساحة.

إلا أن لاعبي منتخب مالي رفضوا العودة مجددا إلى أرضية الميدان بحكم أن حكم اللقاء كان قد أعلن عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة بإعلان من منتخب مالي فائزا بالمباراة.

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واثار الحكم الزامبي جاني سيكازوي، والذي أدار مباراة منتخب مالي، وتونس، ضمن كان 2021، جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين.

وجاء هذا بعد إعلان سيكازوي، عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة.

كما عاد الحكم الزامبي، لإثارة الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

واثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.

قلّل قائد المنتخب الوطني سابقا رفيق صايفي من صدمة الجماهير الجزائرية بعد التعادل المخيّب أمام سيراليون. كما وجّه صايفي رسالة خاصة في تحليله عبر قناة “بيان سبورتس” قائلا “المنتخب الوطني قادر على تعويض التعادل. لديه مواجهتين سنعوض بها. أؤكد فقط أنه كان ينقصه اللمسة الأخيرة”.