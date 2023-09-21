مهسا أميني وايلون ماسك يتنافسان على جائزة حقوق الانسان

اقترح الاتحاد الأوروبي، اسم كل من مهسا أميني التي أصبحت رمزاً للحركة الاحتجاجية في إيران ضد وضع الحجاب بعد وفاتها عام 2022. والملياردير الأميركي إيلون ماسك، لنيل جائزة ساخاروف. والتي تعتبر أعلى جائزة في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والتي سيعلن الفائز بها في تشرين الأول/أكتوبر.

كما اقترحت التكتلات السياسية الرئيسية الثلاثة في البرلمان الأوروبي منح هذه الجائزة لمهسا أميني وحركة “امرأة، حياة، حرية”. التي أشعلتها وفاتها في 16 أيلول/سبتمبر 2022. بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في ايران. ومن جانب آخر، اقترح اسم مالك تويتر سابقا “إكس حاليا” إيلون ماسك وأحدث الملياردير الذي يدعو إلى رؤية راديكالية لحرية التعبير هزة في سياسة الاعتدال في المحتوى على هذه الشبكة الاجتماعية. خصوصا من خلال إعادة حسابات شخصيات حظرت من المنصة، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

هذه هي جائزة سخاروف

وتعتبر جائزة سخاروف لحرية الفكر والمعروفة باسم جائزة ساخاروف، جائزة فخرية للأفراد أو الجماعات الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر. كما سميت الجائزة على اسم العالم الروسي والمنشق أندريه ساخاروف، وقد أسسها البرلمان الأوروبي في ديسمبر 1988.

وتوضع قائمة مختصرة بالمرشحين سنويًا من قبل لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية ولجنة التنمية. ثم يختار أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يشكلون تلك اللجان قائمة مختصرة في سبتمبر. وبعد ذلك، يمنح الاختيار النهائي لمؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي (الرئيس وقادة المجموعات السياسية) ويعلن عن اسم الفائز في أواخر أكتوبر. وتمنح الجائزة في حفل يقام في هيميسايكل ستراسبورغ في البرلمان في ديسمبر. و تشمل الجائزة جائزة مالية قدرها 50,000 يورو.

وقد منحت الجائزة الأولى للجنوب أفريقي نيلسون مانديلا والروسي أناتولي مارتشينكو. عام 1990 إلى أون سان سو تشي، لكنها لم تستطع الحصول عليها حتى عام 2013 نتيجة سجنها السياسي في بورما.

كما منحت الجائزة لمنظمات، أولها منظمة أمهات ميدان مايو في عام 1992. وقد منح خمسة من الحائزين على جائزة ساخاروف لاحقًا جائزة نوبل للسلام نيلسون مانديلا، وأون سان سو تشي، وملالا يوسفزي، ودينيس موكويغي، ونادية مراد.