مهلة لمدراء اوبيجي لتسليم 656 مدرسة جانفي المقبل

الوطني
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مهلة لمدراء اوبيجي لتسليم 656 مدرسة جانفي المقبل
بقلم عبد الرحمن سالمي

أمهلت وزارة السكن و العمران و المدينة مدراء دواويين الترقية و التسيير العقاري نهاية شهر جانفي لتسليم كل المدارس في طور الانجاز.

وحسب ماعلمته”النهارأونلاين”من مصادر مسؤولة بوزارة السكن فإن كل المدارس و الثانويات المنجزة ستسلم بعد نهاية الفصل الأول على اقصى تقدير

و سيستكمل التلاميذ مسارهم الدراسي للفصل الأول في مدارسهم الحالية ليتم تحويلهم بعد نهاية الفصل الأول للمدارس الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن مدراء دواوين الترقية و التسيير العقاري مطالبون بتسليم ازيد من 656 مدرسة منها 426 ابتدائية 137 متوسطة و 93 ثانوية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689850

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