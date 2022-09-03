مهلة 9 أشهر لإعتماد البيع الإلكتروني لتذاكر السفر بالجزائر

ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، إجتماعا بحضور المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خصص لبرنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر ووضع حيز التنفيذ البرنامج التكميلي للرحلات الجوية الذي أقره رئيس الجمهورية.

وقدم الوزير، مداخلة تمحورت حول القضاء على المظاهر السلبية التي عرفتها عملية بيع التذاكر للمواطنين هذه السنة. وضرورة التكفل بإنشغالات الجالية المتعلقة بتوفير برنامج نقل يمكنهم من العودة لأرض الوطن في أحسن الظروف.

وطلب الوزير من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقديم عرض حول النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع. حيث خلص اللقاء إلى ما يلي:

تحديد آجل أقصاه 01 جوان 2023 من أجل وضع برنامج بيع إلكتروني للتذاكر دون تدخل العامل البشري. مع إدراج الجانب المتعلق بالدفع الإلكتروني. وقد تم تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن العملية إلى غاية دخولها حيز الخدمة.

إتخاذ جميع الإجراءات لوضع حيز الإستغلال ما تبقى من البرنامج التكميلي للرحلات المعلن عنه مؤخرا. وذلك من خلال الحصول على كل التراخيص اللازمة للعملية. وإعداد تقرير حول حصيلة موسم الإصطياف 2022، مع تحديد إيجابيات البرنامج وسلبياته.