قال الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان، إنّ لو كان سعر المحطة الإيطالية 2.1 مليار، وليس 700 مليون كما صرّح ولد قدور، عليهم أنّ يقرؤوا الأمر من الجانب الاقتصادي.

قال الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان “إنّ الجزائر تستورد حاليا حوالي 2 مليار دولار من الوقود، والمحطات الثلاث لن تنجز قبل 5 سنوات”.

مضيفا “أن في حال استمرت بشراء الوقود من الخارج بهذا السعر فإنها ستضيّع 10 ملايير”.

وأشار مهماه، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى “أنّ المبلغ يتوقعون أن تحصل عليه كإضافة لمداخليها السنوية من النفط، في حال استمرار سعر الخام بـ80 دولارا للبرميل”.

ويرى الخبير أن شراء “سوناطراك” لهذه المحطة مهما كان ثمنها خيارا إيجابيا لانه يوفر 10 ملايير دولار.

وأضاف المتحدث “أين العيب في أن تستثمر “سوناطراك “في محطة تحوز على جميع المواصفات العالمية وشهادات المطابقة والسلامة”.