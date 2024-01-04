مهما اشتد بك البلاء.. ملاذك هو الله
بقلم النهار أونلاين
مهما اشتد بك البلاء.. ملاذك هو الله
في ظل كثرة الفتن والابتلاءات والمصائب، إذا أصابتك فاقة أو محنة. أو غمِّ أو همّ أو كرب، تذكر قوله تعالى:
{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}
{أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}
{أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}
وتذكر أن أساس التوفيق الإخلاص هو صدق النية، تأملوا قوله سبحانه:
{فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ علَيْهِم}
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