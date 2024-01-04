مهما اشتد بك البلاء.. ملاذك هو الله

في ظل كثرة الفتن والابتلاءات والمصائب، إذا أصابتك فاقة أو محنة. أو غمِّ أو همّ أو كرب، تذكر قوله تعالى:

{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}

{أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}

{أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}

وتذكر أن أساس التوفيق الإخلاص هو صدق النية، تأملوا قوله سبحانه:

{فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ علَيْهِم}

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