مهما يكون سأجعلك أفضل نساء الكون

وصية النبي الكريم أكثر ما يسعى إليها المسلم لكي يعفّ نفسه، لكنني لم أستجب لما أمر به لأن الزمن مضى مسرعا ولم انتبه.

ولله الحمد المنة أنني طوال المدة السابقة، ومنذ أن عرفت الحق من الباطل، أصبحت أميز بين الصالح والطالح ولم أرتكب أخطاء.

وبقيت قابضا على ديني ومتمسكا بما يرضي الله، ولكن أكثر من هذا لا يمكنني الاستمرار في غياب شريكة بوسعها أن تغير حياتي إلى الأحسن.

فأصير سعيدا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ولأن ثقتي في هذا المنبر كبيرة، أردت أن أشارك من خلال نشر هذا الطلب.

وأنا على أتم اليقين بأن الظن لن يخيب بإذن رب العالمين.

محمد من الجزائر العاصمة، يشغل منصب رئيس قسم في مؤسسة عمومية، يمتلك مسكنا خاصا.

يبلغ من العمر 43 سنة، لم يسبق له الزواج، متوسط القامة وأسمر البشرة ومقبول الشكل.

يتمنى أن يلاقيه القدر في أقرب فرصة مع امرأة واعية وحنون، كريمة ومسؤولة تقدره وتحترمه وتسعى من أجل إسعاده بما يرضي الله.

على أن لا يتجاوز عمرها 40 سنة، لم يسبق لها الزواج، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

من أية مدينة في التراب الوطني، يعدها بالحنان والوئام والعيش في أمان وراحة بال.

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