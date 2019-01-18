مهمة معقدة للبرج والوفاق أمام سوسطارة و بارادو !

سيكون وفاق سطيف أمام تنقل صعبة إلى ملعب بولوغين أين سيواجه فريق بارادو في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

ويسعى أشبال المدرب نور الدين زكري للإستثمار في المعنويات المرتفعة، بعد التأهل المحقق في منافسة الكأس أمام أمل بوسعادة.

كما سيكون ملعب الوحدة المغاربية مسرحا لمباراة شعارها “الإنتصار أو الإنكسار” بالنسبة لأشبال المدرب خير الدين مضوي.

عندما يستقبلون فريق مولودية وهران بإعتبار أن الفريق البجاوي لم يحقق الفوز منذ عدة جولات، وسيكون ملزما بتحقيق الفوز.

وينتقل فريق إتحاد العاصمة إلى مدينة مقرة أين سيواجه فريق أهلي برج بوعريريج في مباراة ستلعب بدون جمهور.

ويبحث أشبال المدرب تيري فروجي عن تحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه شبيبة القبائل الذي سينتقل إلى مدينة بلعباس لمواجهة الإتحاد المحلي.