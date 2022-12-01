قناة النهار مهنة البناء.. حــوادث ممـيتة وإعاقات دائمة بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2022 - 14:04 شغل شارك غرِّد أرسل 45 0 مهنة البناء.. حـ ـوادث ممـ ـيتة وإعاقات دائمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eqdi6 اقرأ أيضا بلماضي:لعبنا ضد منتخب مصنف ضمن Top 10 في إفريقيا قناة النهار 17 نوفمبر دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة قناة النهار 11 نوفمبر الرحالة مخطار العربي.. يجوب مختلف الولايات والدول العربية بدراجته النارية قناة النهار 22 نوفمبر مومن أيت قاسي: على الكل إحترام عادات وتقاليد قطر .. راكم في بلاد مسلمة قناة النهار 23 نوفمبر يحيى طبيش: المتنمرين هم شرّ خلق الله قناة النهار 17 نوفمبر شاهد المستشفى الجهوي للإستعجالات في عنابة الأكبر على مستوى الشّرق قناة النهار 26 نوفمبر إلتهاب أسعار اللحوم الحمراء.. بين تضارب الأسباب وبحث عن حلول قناة النهار 29 نوفمبر فيلم "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قناة النهار 12 نوفمبر كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة قناة النهار 18 نوفمبر شاهد السفير الفرنسي يتحدث باللغة الامازيغية ويكشف عن الموسيقى القبائلية التي يحبها قناة النهار 10 نوفمبر