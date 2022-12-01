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قناة النهار

مهنة البناء.. حــوادث ممـيتة وإعاقات دائمة

بقلم قناة النهار
مهنة البناء.. حــوادث ممـيتة وإعاقات دائمة
شغل
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مهنة البناء.. حـ ـوادث ممـ ـيتة وإعاقات دائمة

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