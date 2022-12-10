قناة النهار مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش بقلم النهار أونلاين نشر في 10 ديسمبر 2022 - 22:09 شارك غرِّد أرسل 62 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/elx9V اقرأ أيضا نواب البرلمان يطالبون بتمديد عطلة الأمومة.. و3 أيام غير كافية لتجاوز وفــاة الزوج قناة النهار 25 نوفمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر حسين أشيو: المنتخب المغربي فاز بجدارة و إستحقاق على البرتغال قناة النهار 10 ديسمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر شاهد في لقطة نادرة.. لقمان DZ يهدي لوالده أنشودة بصوت خلاب قناة النهار 24 نوفمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية قناة النهار 29 نوفمبر شاهد..الدرك الوطني يداهم أوكار الجريـ.ـمة و المخدرات بالوادي قناة النهار 28 نوفمبر حسين آشيو: هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب الكاميرون قناة النهار 28 نوفمبر