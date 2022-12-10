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قناة النهار

مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش

بقلم النهار أونلاين
مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش
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