مهندس إعلام آلي يحرق صيدلية طليقته بالبنزين للانتقام منها في البويرة!

كلّف عصابة بتنفيذ الجريمة وتمت إدانته بـ 5 سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات المدعو “ح.ن”، 35 سنة، وهو مهندس في الإعلام الآلي، وشريكه “ع.م” بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة الحرق العمدي لصيدلية طليقته الكائنة في بلدية “الدشمية” جنوب البويرة، إلى جانب محاولة قتلها انتقاما منها.

واستنادا إلى قرار الإحالة وما دار من نقاش في قاعة الجلسات رقم 2 المتخصصة في القضايا الجنائية، فإن خلفية القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2017، حيث تلقت مصالح الدرك مكالمة تفيد بوقوع انفجار داخل صيدلية بالقرب من مجمّع سكني في بلدية “الدشمية” جنوب البويرة.

مما أثار هلع السكان، أين تسبب الانفجار في احتراق كل محتويات الصيدلية وتشقق جدران مسكنين قريبين من موقع الحادث جراء قوة الإنفجار، حيث جلب المتهمان كمية من البنزين وسكباها داخل الصيدلية بعد فتح أبوابها.

وقد توصلت التحقيقات الأمنية مع المتهمين الاثنين اللذين أصيبا بحروق إلى الخيط الرئيسي الذي هو طليق الصيدلية.

أين خطط للانتقام منها عبر حرق الصيدلية بعد الاتفاق مع شابين قصد القيام بالعمل الإجرامي في قضية الحال مقابل مبلغ مالي هام، وفعلا قام المتهمان بحرق الصيدلية بمادة البنزين، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص بأضرار جراء الانفجار.

المتهمون خلال مثولهم حاولوا التملص من المسؤولية بإنكار الوقائع تارة وعدم الإجابة تارة أخرى، رغم تصريحاتهم بكل تفاصيل الواقعة عبر مختلف مراحل التحقيق، وقد تمّ تسجيل تناقضات في تصريحاتهم في جلسة نهاية الأسبوع.

النيابة العامة من جهتها، وصفت الفعل بـ”الإرهاب والترهيب” والتمست 10 سنوات سجنا نافذا مع تعويض بـ 100 مليون للضحية، وبعد المداولات، نطقت المحكمة بـعقوبة 5 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي وشريكيه مع تعويض الضحية.