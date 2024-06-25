مهندس جزائري يفوز بجائزة مرموقة

منحت نقابة المهندسين في كيبيك في كندا للتو جائزة مرموقة للمهندس والأستاذ الجزائري أرزقي تاجنيت حمو مكافأة لمسيرته المهنية بأكملها.

وبالفعل، خلال أمسية الامتياز لنقابة المهندسين الكيبيكية التي أقيمت بمونتريال، حصل الأستاذ الجزائري على أعلى وسام من OIQ.

وبخبرة تمتد لأكثر من 33 عامًا، فاز البروفيسور أرزقي تاجنيت حمو بالجائزة الكبرى للتميز المهني. خلال أمسية وسام مهندسي كيبيك، التي أقيمت في مونتريال في نهاية شهر ماي الماضي.

ويعتبر هذا الكأس وساماً عالياً يكافئ التميز في المساهمة المهنية، وذلك على أساس عدة معايير. وهي: الشعور بالأخلاق والكفاءة والمسؤولية والالتزام الاجتماعي. وهكذا تم تقديم أرزقي تاجنيت حمو كنموذج لجميع الأعضاء، وذلك بفضل خبرته وإنجازاته وموقفه المهني.

وإذا كان هذا المهندس الجزائري قد نجح في تمييز نفسه، فذلك بفضل لمسته المهنية. في مجال الأسمنت والخرسانة لأكثر من ثلاثين عاما.

علاوة على ذلك، فهو مؤلف أكثر من 200 مقالة تقنية وعلمية. تم تقييمها من قبل المجلات الدولية، والتي يركز فيها على التنمية المستدامة للمواد الخرسانية والبديلة.

بالإضافة إلى هذا البحث، يعمل أرزقي أيضًا كأستاذ في كلية الهندسة بجامعة شيربروك في كيبيك. ويتولى البروفيسور، ذو الأصل الجزائري، إدارة المختبر الدولي للمواد البيئية.

وبعد حصوله على الدكتوراه في تكنولوجيا وكيمياء السيليكات من جامعة فيزبريم في المجر، التحق بجامعة شيربروك في عام 1990.