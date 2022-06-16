مهندس سابق بوكالة الوطنية لتشغيل الشباب مهدد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ ل(أ.ن) مهندس سابق بالوكالة الوطنية للتشغيل الشباب بعد أن تمت متابعته بتهمة القذف، من خلال نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشير بها عبارات تسيء لمدير الوكالة ورئيس المصلحة، والممثلة القانونية للوكالة.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي قضى بإدانته بعقوبة 6 اشهر حبس نافذ ،و بعد مواجهته اليوم من قبل قاضي الجلسة بالمناشير التي قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” و التي بها عبرات تسيء لمدير الوكالة و رئيس المصلحة ،و الممثلة القانونية للوكالة، اين صرحت هذه الاخيرة في معرض تصريحاتها ان المتهم قام بنشر ايضا وثائق ادارية تتعلق بمراسلات اخبارية خاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل و قام ايضا بتحريض العمال على الاضراب ، واضافت انه سبق و ان تم احالته على مجلس التاديب و لم يتوقف عن النشر ،في حين أنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه و اضاف انه قام بذلك بسبب طرده تعسفيا من العمل ،و لم يحرض على الاضراب ، و لم يكن لديه اي قصد جنائي من خلال النشر بل كان يطالب بحقه لا غير و لم يسيء بشخصية الضحايا ،طالبا من هيئة المحكمة ببرائته ،في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 23 جوان الجاري .