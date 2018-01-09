مهندس في الإعلام الآلي يخطط لزواج مثالي 

سفيان من مدينة عنابة، يبلغ من العمر 33 سنة، يشغل منصب مهندس دولة في الاعلام الآلي، صاحب مؤسسة مصغرة في نفس المجال والتخصص، لم يسبق له الزواج و يملك مسكنا خاصا.

متوسط القامة، أبيض البشرة، يناشد شابة متواضعة وكريمة ليتخذها زوجة، تعينه على العفة والستر، ويتخذها شريكة العمر، سنها يتراوح ما بين 25 الى 30 عاما، لم يسبق لها الزواج من الشرق أو الوسط الجزائر يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت.

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الرقم السّرّي لسفيان:200

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