مهندس في الإعلام الآلي يخطط لزواج مثالي 

باب الفرج
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مهندس في الإعلام الآلي يخطط لزواج مثالي 
بقلم النهار أونلاين

سفيان من مدينة  عنابة، يبلغ من العمر 33 سنة، يشغل منصب مهندس دولة في الاعلام الآلي، صاحب مؤسسة مصغرة في نفس المجال والتخصص،  لم يسبق له الزواج و يملك مسكنا خاصا.

متوسط القامة، أبيض البشرة، يناشد  شابة متواضعة وكريمة ليتخذها زوجة، تعينه على العفة والستر، ويتخذها شريكة العمر، سنها يتراوح ما بين 25 الى 30 عاما، لم يسبق لها الزواج من الشرق أو الوسط الجزائر يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع سفيان، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام :   3800/3801/3802

الرقم السّرّي لسفيان:200

مركز الأثير للاصغاء يضمن لكم أعلى  درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر….

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