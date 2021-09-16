مهندس في الخمسين سيجعلك قرة العين

و أنا في عمري هذا. و بعد كل ما بلغته من نضج و رجاحة في التفكير. وجدت انه من غير اللائق أن أكون مستسلما لما أنا فيه. فأن يكون الرجل غير قادر على الإنجاب لا يمنعه من أن يكون أبا مثاليا حنونا.

ابلغ من العمر50عاما، اشتغل في منصب مرموق بشركة بترولية كمهندس يحسب له ألف حساب، إلا أن انتكاستي كانت من خلال طلاقي الأول بعد أن تعذر عليّ الإنجاب، فقد حسم الأطباء أمري و حكموا عليّ بحرماني من نعمة الأبوة.

فكرت و تمعنت في أمري، و ارتأيت من أنه لزام عليّ أن أفجّر فيض حناني الكبير على أبناء قد لا يكونون من صلبي ، إلا أن إحساسهم بالجميل و تقديرهم لما منحتهم له سيكون كفيلا بتبديد كل مؤلم في قلبي. أمدّ يدي لإمرأة من إحدى ولايات الوسط، حكم عليها الزمان أن تمنى بزواج فاشل ، أو أنها ترملت و سنها لم يتجاوز ا45 من عمرها، أعدها أن أكون نعم الأب لأبنائها و أن اكفلهم إلى يوم الدين ، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما أقدر فكرة أن تتقبل فكرة عملي التي قد تضطرني للتغيب أحيانا .

أمدّ يدي و أنا كلي يقين من أنني سأجد ضالتي، و كلي ثقة بالله.

الرقم السري : 135583

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