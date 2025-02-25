مهندس يؤسس صفحة باسم “برلمان الحراك” للإشادة بالأعمال الإرهابية والترويج للعربي زيطوط!

باشرت محكمة الجنايات الhبتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمةَ المتهم الموقوف المدعو “ف.ياسين” مؤسس صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك المسماة “برلمان الحراك”.

ويستعمل المعني الصفحة في التحريض على الأعمال الإرهابية والإشادة بها، من خلال نشر أخبار مغلوطة. على غرار الترويج للإرهابي الفار من العدالة المدعو “محمد العربي زيطوط”.

إذ اعترف المتهم بأنه قام بإنشاء المجموعة وتسييرها منذ سنة 2019 بهدف تكوين مجموعة تنظّم الانتخابات باسم ممثلي الحراك. وبأن هذه المجموعة كانت مغلقة وتظم 625 عضواً. وأصبحت مفتوحة للجمهور يقوم معظمهم بوضع منشورات تطالب بالإفراج عن المساجين. والتحريض على القيام بمسيرات غير مرخصة حتى سنة 2022.

ويتابع المتهم الذي يقطن بالعاصمة وهو مهندس معماري يبلغ من العمر 43 سنة، بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية. وجناية القيام العمدي بنشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية. وجنحة نشر والترويج العمدي الأخبار وأنباء كاذبة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العمومين.

انطلاق التحقيق

يستخلص من خلال ملف التحريات الأولية لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى أنه من خلال المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي. تمكنت رفقة المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية من رصد مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الحاملة للاسم المستعار (برلمان الحراك Parlement du hirak).

ويقوم أعضاؤها بوضع مناشير تتضمن الإشادة بالإرهابي الفار المدعو “محمد العربي زيطوط”. ونشر اخبار كاذبة ومغلوطة والإساءة لرئيس الجمهورية.

ومكنت التحريات التقنية من استرجاع عنوان بروتوكول الأنترنت المستغل من قبل مسيّر المجموعة ذاتها. صاحب حساب الفيسبوك الحامل للاسم المستعار Archyfen yacin fennou المسجل بهوية المدعو “فنوح ياسين”.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بأنه يقوم بوضع منشورات تطالب بالإفراج عن المساجين. وكذا التحريض على القيام بمسيرات غير مرخصة منذ إنشاء الصفحة حتى سنة 2022. حينما قام بفتحها وعرضها للجمهور.

وساعده في تسييرها كل من المدعو “ل. شريف” المقيم بنواحي عين تاقورايت وبالجزائر العاصمة. وهو مهندس معماري، يبلغ من العمر حوالي 58 سنة. والمدعو “أ. إيدير حكيم”، المقيم بنواحي المدنية، بائع مواد البناء بمدينة الحراش، مسبوق قضائياً.

وفي الصدد نفسه، أقرّ المتهم بأنه يتابع الإرهابي محمد العربي زيطوط. كما نفى صاحب المجموعة قيامه بنشر المنشور. بل تم نشره من طرف صاحب الاسم المستعار HASSANO LE ROI الذي يعدُّ عضواً في المجموعة المسماة “برلمان الحراك”. بصفته صديقاً افتراضياً، ولا يعرف هويته الحقيقة.

أما بخصوص المنشور الذي يسيئ إلى المؤسسة العسكرية، والذي تم نشره على المجموعة التي يسيرها، فنفى قيامه بنشرها.

مؤكدا أنه لم يقم بنشر أي تعليقات أو فيديوهات على صفحة المجموعة التي يسيرها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. والحاملة لاسم المجموعة، إلا بعد وصول إشعار المستعار برلمان الحراك PARLEMENT DU HIRAK.

نتائج الخبرة الإلكترونية

كما تم إخضاع جهاز هاتفه النقال للتفتيش الإلكتروني، بناء على الإذن بالتفتيش الإلكتروني المؤرخ في21-01-2024. إذ جاءت النتائج إيجابية وتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.