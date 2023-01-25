مهندس يريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم

الرقم السري :

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وهراني في الأربعين يريد التعدد مع إنسانة تمنحه الدفء والمودة

من وهران ستكون إنطلاقتنا اليوم من خلال إعلان محمد البالغ من العمر43عاما. رجل يشغل منصب مهندس في مؤسسة عمومية، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم.

محمد يريد من خلال إعلانه هذا أن يجد من تقاسمه الفكرة وتقبل أن تكون الثانية في حياته. يمضي معها في رحاب العدل والمساواة ما نصّ عليه الدين وما جاءت به السنة. يريدها أن تكون إمرأة صادقة من ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز40سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد تأخذ بزمام الأمور وتدفع به نحو الأحسن.

الرقم السري :

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إبن المديّة يريدها موظفة في التعليم أو الصحة

من المدية عروس المدن، أبى أحد أبنائها إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة العمر للظفر بفتاة أحلامه. شاب في الـ 47 من عمره، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، بشوش وطيب وطويل القامة.

يريد أن يكون صاحب إعلاننا هذا ذو فرصة ليكون مع إمرأة صادقة صالحة من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى38سنة، كما يريدها موظفة في سلك الصحة أو التعليم، شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

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إبن العاصمة سيكون لك نعم الزوج ومرفأ الأمان

من العاصمة طرق أحد أبنائها أبواب مركزنا. وكله ثقة من ان الفرج سيكون من خلال إعلان يقوده إلى بناء حياته وترميمها، في الـ 49 من عمره. مطلق بأولاد تحت رعاية والدتهم، موظف مستقر، لديه سكن خاص. يريد أن يكون له نصيب مع إمرأة عاصمية سنها لا يتعدى 45سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

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أرمل من باتنة يناشد زوجة أصيلة

باتنة أخر محطة لنا نطوي بها صفحة أدم وحواء لهذا اليوم، حيث إتّصل بنا أحد أبنائها والبالغ من عمره50سنة. أرمل ببنت هي أغلى ما يملكه، يتخبط في براثين الوحدة. رجل لا ينقصه شيء من الكماليات حيث أنه متقاعد من هيئة محترمة، أرمل يحيا بلا مؤنس في بيته الكبير. يريد أن يعجل بالإرتباط من زوجة صادقة تنتشله من روتين قاتل، يريدها أرملة مثله. يقبلها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

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