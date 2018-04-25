مهندس يعد بحياة الدلال والعز           

باب الفرج
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مهندس يعد بحياة الدلال والعز            صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

خالد من ولاية  بجاية، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 46 سنة، مهندس في الاعلام الآلي،يعمل في ادارة جامعية.

يملك مسكنا خاصا، يرغب في الارتباط حسب الأصول وسنة الله  والرسول مع امرأة وفية وتقية، سنها يتراوح ما بين 30 الى 35 عاما.

لم يسبق لها الزواج، لديها  مستوى جامعي،  ولا يمانع  إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

يفضل زوجة  من ولاية بجاية أو من إحدى مناطق القبائل، يعدها بالهناء وراحة البال.

للتواصل مع خالد ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام  3800/3801/3802 :
الرقم السّرّي: 200

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