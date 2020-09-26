“مهند” مُهدد بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات!

يواجه النجم التركي كيفانش تاتليتوغ والمعروف في الوطن العربي بدور “مهند”، عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.

وحسب ما نقله موقع “الفن”، عن صحيفة Akşam التركية، تغيّب كيفانش عن جلسة تم إنعقادها بمحكمة في مدينة إسطنبول، بحضور مستشاره القانوني، بعد توجيه له تهمة التهرب الضريبي.

وقال وكيل تاتليتوغ في جلسة المحكمة، إنه ليس لموكله علاقة بالأمر، وإتهم المستشار المالي لتاتليتوغ بالتخلف عن دفع ضرائبه.

وأضاف: “مستشاره المالي هو المسؤول عن هذا الأمر، وسيقدم كشوف البنك تثبت أنه دفع الضرائب”.

ليقرر القاضي تأجيل الدعوى ووافق على طلب محامي تاتليتوغ بأن يتغيّب موكله عن المحكمة المقبلة، بسبب تصوير فيلمه الجديد في أمريكا.

يُذكر أن هذه القضية مستمرة في المحاكم منذ سنوات، وإتُهم فيها تاتليتوغ بالتهرب الضريبي.