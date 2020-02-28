“مهند” يخسر ملايين الدولارات بسبب زوجته

قرر الفنان التركي، كيفانش تاتليتوغ، عدم الغناء رغم أنه نجح بإعلانه التجاري عن ماركة مافي، الذي أدى فيه أغنية راب.

وتقاضى كيفانش 5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 877 ألف دولار لقاء أدائه في هذا الإعلان بحسب ما أفادته التقارير.

وذكرت تقارير فنية تركية أن تاتليتوغ استجاب لرغبة زوجته التي رفضت هذه الخطوة الجديدة، خوفا من مضاعفة عدد معجباته، لأنها تغار عليه كثيرا.

وكان منتجون أتراك قد عرضوا على الفنان المعروف باسم “مهند” في الوطن العربي مبالغ مالية كبيرة ليطلق ألبوما يضم عددا من أغاني الراب.

لكن وبعد فترة زمنية قصيرة، أبلغ تاتليتوغ المنتجين بانسحابه من هذه الخطوة.

وقال إنه وافق على تصوير مسلسل يعرض عبر منصة نتفلكس، وسيبدأ تصويره قريبا.