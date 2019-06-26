“مهند” ينقل إلى المستشفى بشكل إستعجالي وهذه حالته الصحية

نقل الممثل التركي الشهير، “كيفانش تاتليتوغ”، والمعروف بدور “مهند” في العالم العربي، إلى المستشفى بشكل إستعجالي، بعد تعرضه لتسمم غذائي.

ووفق الصحف التركية، فقد تعرض “كيفانش”، لتسمم غذائي، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تناول وجبة غداء يبدو أنها فاسدة.

ونقل “مهند” إلى المستشفى للفحوصات، وعمل غسيل للمعدة، إذ أن التسمم الذي تعرض له كان قوي جدا وأثر عليه، حسب ذات المصادر.

يذكر أن “كيفانش” يحقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بمسلسله “اصطدام”، والذي لم يحقق النجاح المطلوب في تركيا.

وحسب مصادر مقربة من الفنان، فإنه يود أن يعيد زيارة الدول العربية، وذلك لأن هذه الدول هي من دعمته.