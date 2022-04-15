قناة النهار مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب بقلم قناة النهار نشر في 15 أفريل 2022 - 14:35 شارك غرِّد أرسل 13 0 مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LW4cA برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا 04 حب ملوك - الحلقة | Hab Mlouk - Épisode 04 قناة النهار 06 أفريل "علاش عليا/ جات تشري جلابة لقات روحها سراقة.. "انا بروحي مكشوفة في الفايسبوك دير على روحك قناة النهار 09 أفريل صريح جدا: الخوف من المستقبل عند الجزائريين.. هـاجس قد يتحول إلى مـ.رض قناة النهار 26 مارس لقاء خاص مع سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف قناة النهار 31 مارس بلماضي: عملي تركز على الاسترجاع العمل البدني والذهني بعد بماراة الذهاب قناة النهار 28 مارس تجارة: غلاء الأسعار .. الجزائريون يقصدون أسواق الجملة بدل التجزئة قناة النهار 03 أفريل الرزق الحلال: محفوظ ستيني مصاب بمرض مزمن.. يعمل "كوردوني" يعيل بها عائلة من 6 أبناء قناة النهار 11 أفريل كاميروني يحاول رفع علم بلاده أمام الجزائريين .. ولكن !! قناة النهار 25 مارس على خطى النبي: أخلاق الرسول "صلى الله عليه وسلم" قناة النهار 02 أفريل أكل الشوارع: مطعم "إيغرسان" بقسنطينة.. تحفة فنية "تاكل وتتمتع".. وتعرفوا على كواليس صناعة الجوزية قناة النهار 13 أفريل