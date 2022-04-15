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قناة النهار

مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب

بقلم قناة النهار
مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب
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مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب

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