قناة النهار مهن رمضان: رحي الفريك والحبوب.. مهنة متوارثة من الأجداد بعنابة بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2022 - 14:33 مهن رمضان شارك غرِّد أرسل 46 0 مهن رمضان: رحي الفريك والحبوب.. مهنة متوارثة من الأجداد بعنابة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YvfX6 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا حديث الصحافة: تصدير الزيت والبطاطا والبيض .. ممنوع قناة النهار 02 أفريل "هوارية بن رقطة .."هكذا ستكون أحوال الطقس خلال شهر رمضان قناة النهار 30 مارس "إستمع للآذان بالصيغة العاصمية..بصوت الفائزين في مسابقة "مؤذن المحروسة قناة النهار 18 مارس "منابر السلام : "توبوا إلى الله مالم تغرغروا قناة النهار 03 أفريل حديث الصحافة: السماح للموظفين بالتغيّب 4 ساعات لإستكمال الدراسة قناة النهار 15 مارس بلمهدي: إلغاء التباعد الجسدي في المساجد الوطني 29 مارس لن تصدّق أنك في الجزائر .. بحيرة الملاح في الطارف تسحر هواة الطبيعة !! قناة النهار 27 مارس كاميرات مراقبة وتكوين الأعوان..مقترحات لضمان الأمن في الحرم الجامعي قناة النهار 27 مارس دلال خير: طفلة صغيرة حرمها ورم خبيث من عيش طفولتها الطبيعية وظروف عائلتها الإجتماعية حال دون علاجها قناة النهار 25 مارس صريح جدا: السن المناسب لصيام الطفل في رمضان.. هكذا كانت آراء الجزائريين قناة النهار 31 مارس