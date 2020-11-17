مهوس بالسرقة مهدد بـ5سنوات حبسا لسرقته 150 مليون سنتيم من محل بالعاصمة

في قضية طريفة ومؤسفة وقائعها في آن واحد، استعرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، أين مثل موقوف لمواجهة تهمة السرقة بالتعدد.

في ثامن ملف ينظر اليه قاضي الجنح، انبهر هذا الأخير وهو يطلع على صحيفة سوابق المتهم الحافلة بجرائم السرقة منذ سنة 2004 والذي لم يكف عن أفعاله رغم عقوبات الحبس السالبة للحرية الصادرة في حقه

وفي هذا الملف سرق المتهم مبلغ 150 مليون سنتيم من محل الضحية “ز. بلال”.

ولأن المتهم انكشف أمره مثل المرات السابقة، لم يجد طريقة يكفر بها عن ذنبه سوى ارجاع القسط الأكبر من المال المسروق لضحيته عن طريق شقيقه.

في حين لا يزال مبلغ 62 مليون بحوزة شريكه المتهم الفار، بعدما قام المتهم باقتسامه معه.

المتهم اعترف بجرمه منذ الوهلة الأولى أمام رئيس الجلسة، معلنا توبته ملتمسا في آن واحد منحه فرصة للعدول عن سلوكه الاجرامي، والتفرغ لبناء حياته خاصة وأنه مقبل على الزواج.

وأبدى المتهم نية حسنة في ارجاع المبلغ المتبقي لضحيته، غير أن القاضي عجز عن منحه أي فرصة وهو يتفقد كل الأفعال التي اقترفها منذ 16 سنة، أين كان لا يزال شابا مراهقا.

ليرد عليه القاضي مخاطبا إياه ” أي فرصة امنحها لك وأنت لم تتركها لي، 8 ملفات جزائية كلها بنفس التهمة آخرها هذا الذي بين يدي.. !؟ ”

وأمام مارد من معطيات التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا كأقصى عقوبة في حق المتهم.

وطلب الضحية باسترداد مبلغه المتبقي المسروق َالمقدر ب62 مليون سنتيم، مع تعويض مالي.

وعليه قرر القاضي ارجاء النطق بالحكم في القضية إلى الفاتح ديسمبر المقبل.