مهياوي: إجبارية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير وارد

أكد البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19، إن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 غير وارد في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير، في حوار مع القناة الإذاعية الثانية، أن المنظمة العالمية للصحة لم تنصح بهذا الإجراء الذي لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية باستثناء الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض نقص المناعة.

مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، دعت إلى تطبيق العدالة في توزيع اللقاحات على باقي دول العالم التي لم تتمكن من الحصول حتى على الجرعات الأولى.

وأورد ميهاوي : “علميا تلقي الجرعة الثالثة لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية، و اللجنة تتابع عن كثب كل التطورات بخصوص هذه المسألة”.

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