مهياوي.. اخترنا أفضل اللقاحات واللجنة متمسكة بوصول الجرعة الأولى قبل نهاية جانفي

الوطني
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مهياوي.. اخترنا أفضل اللقاحات واللجنة متمسكة بوصول الجرعة الأولى قبل نهاية جانفي
بقلم أسماء.ع

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كورونا رياض مهياوي، اليوم السبت، اللجنة درست اللقاحات المتاحة، واختارت أفضلها للجزائريين.

وقال مهياوي، إن الجزائر اختارت 3 من اللقاحات، والأول وقع على اللقاح الروسي، يليه اللقاح الصيني وأخيرا لقاح استرازينيكا “الانجلو سويسدي”.

وكشف عضو اللجنة العلمية في وقت سابق، أن لقاح الانجلو-سويدي “أوكسفورد-أسترا-زينيكا” سيصل الى الجزائر في فيفري القادم.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الأخيرة متمسكة بوصول اللقاح إلى الجزائر قبل نهاية شهر جانفي.

وأفاد مهياوي، أن الهياكل الصحية جاهزة بنسبة 100 بالمائة لاستقبال اللقاح مطمئنا الجزائريين.

وصرّح المتحدث أن “كل شخص يلقح يسجل في دفتر رسمي ويحدد موعد تلقيه الجرعة الثانية”.


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