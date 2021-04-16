مهياوي: الأرقام الأخيرة لكورونا مقلقة.. ويجب أن نتجنب الموجة الثالثة للوباء

قال البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، أن الأرقام الأخيرة لكورونا بالجزائر مقلقة قليلا.

وأضاف مهياوي خلال حديثه لإذاعة سطيف، أنه يجب علينا أن نعمل كل شيئ حتى نتجنب الموجة الثالثة التي تهدد العالم.

وكشف في ذات السياق، أن خبايا وأسرار الفيروس لم تظهر بعد ونحن متخلفين عن دول أوروبا بأسابيع من الناحية الوبائية.

وأوضح مهياوي، أن هناك تراجعا كبيرا في تطبيق التدابير الوقائية، ولاحل لنا إلا بالتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في رمضان.

وحذر البروفيسور من العودة إلى نقطة الصفر خاصة بعدما تم تحقيقه طيلة عام كامل.

وأضاف مهياوي، أن ظهور السلالات الجديدة عقدت الأمور، والتحريات الوبائية للمصابين والمشتبه بهم متواصلة بشكل جيد.

وقال أن أحسن البروتوكولات الصحية هي التي كانت بالمساجد، داعيا المصلين إلى مواصلة هذه الوتيرة في رمضان.