مهياوي: الأكسجين متوفر.. والأسّرة متوفرة فلا داعي للخوف

كشف البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة الصحية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا، أن فيروس كورونا يتطلب الأكسجين.

وأضاف مهياوي، خلال تصريح “للنهار” خلال اليوم المفتوح، أن المصاب بفيروس كورونا يتطلب أحيانا 15 لتر من الأكسجين.

ودعا مهياوي إلى ضرورة الإستخدام العقلاني للأكسجين في المستشفيات، نظرا للوضع الحالي وارتفاع عدد الإصابات.

وكشف أنه سابقا كان هناك ضغط كبير في المستشفيات لذا كمية الاكسجين لم تكفي، غير أنه في هذه الآونة الجزائر تنتج ملايين متر مكعب من الأكسجين.

وأضاف مهياوي، أنه إذا تم الإستخدام العقلاني للأكسجين سيكون كافيا بالمستشفيات.

وقال في سياق ذي صلة، أن الوزارة ركزت بكثرة على أسّرة الانعاش والإسرة الإستشفائية المزودة بالأكسجين.