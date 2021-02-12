مهياوي: الجزائر ستقتني 40 مليون جرعة من اللقاح.. ولم نسجل أي مضاعفات صحية

قال رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا، أن التلقيح والإلتزام بقواعد الوقاية هو الحل الوحيد للعودة للحياة الطبيعية.

وأضاف مهياوي في تصريح لإذاعة سطيف، أن الجزائر ستقتني 40 مليون جرعة من اللقاح لتلقيح 20 مليون جزائري على الأقل.

وقال أنه بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق حملة التلقيح لم نسجل أي حالة خطيرة أو مضاعفات سلبية على أي مواطن تم تلقيحه.

وكشف مهياوي، أن الوضعية الوبائية مريحة ببلادن، خاصة وأننا نعمل دون ضغط ونتابع الوضع بشكل يومي في كل الولايات.

وأوضح أن اللقاحات التي اختارتها اللجنة العلمية مبنية على معايير علمية دقيقة وآمنة، والجميع يشهد على حسن اختيارها.

وقال مهياوي أن لقاح سبوتنيك الذي إنتقدنا من أجله في البداية أثبت فعاليته الكبيرة، وهو الآن الأكثر طلبا في أوربا .

وفي ذات السياق، أوضح أن هناك تجاوب كبير من طرف المواطنين على اللقاحات، ومناطق الظل لها الأولوية في التلقيح.