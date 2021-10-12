مهياوي: الحالة الوبائية في الجزائر مريحة جدا ومستقرة

قال البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19. أن الحالة الوبائية في الجزائر مريحة جدا ومستقرة.

ودعا مهياوي، لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية. إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر نظرا لخطورة هذه الفيروسات المتحورة التي عقدت الأمور كثيرا ليس فقط في الجزائر بل في العالم كله.

موضحا أن “هناك تكهنات وبائية لا نستطيع الاعتماد عليها بصفة مطلقة. بل يجب أن نحضر أنفسنا لجميع السيناريوهات، بتفادي الإهمال واللامبالاة”.

وأضاف مهياوي: “لاحظنا مؤخرا مع تراجع عدد الإصابات عدم ارتداء القناع الواقي وتراخيا من طرف المواطنين. ولهذا يجب الإستمرار في عملية التلقيح لأنها السبيل الوحيد لمكافحة الوباء خصوصا أن كمية اللقاح موجودة بكمية كبيرة”.

وكشف البروفيسور رياض مهياوي، أن أكثر من10 ملايين جزائري تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 5 ملايين الجرعتين.

وتابع البروفيسور: ” بكل ارتياح نتوقع العودة تدريجيا إلى الحياة العادية شريطة المواصلة في عملية التلقيح، ونطمح إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70 بالمائة من الجزائريين لتفادي موجات قادمة “.

ونوه مهياوي، بقرار رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير مع الصحافة باستبعاد اللجوء الى إجبارية التلقيح بالجزائر مبرزا أنه قرار يدخل ضمن اخلاقيات مهنة الصحة التي تحترم حرية المواطنين في تلقي اللقاحات.

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