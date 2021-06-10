مهياوي: الحالة الوبائية مقلقة وقاعات الإنعاش امتلأت وسنعيد غلق الحدود في هذه الحالة

قال البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كوفيد -19 في الجزائر. إنه لا يوجد رقم دقيق عن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا. لكن بالنظر إلى كمية اللقاحات. أعتقد أن هناك مليوني شخص تم تطعيمهم في الجزائر.

وعن الحالة الوبائية في الجزائر، وصف مهياوي الوضعية في حوار مع موقع VISA ET VOYAVGE بالمقلقة. خاصة وأن الإصابات اقتربت من 400 حالة خلال 24 ساعة. مرجعا السبب الى الاسترخاء فيما يتعلق بالتدابير الوقائية.

وقال “لقد مرت أكثر من ثلاثة أسابيع منذ أن قرعت أجراس الإنذار. وأكرر دعوتي لجميع المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية، لأننا وصلنا إلى معدل مقلق من إشغال الأسرة. في حين أن أسرة العناية المركزة ممتلئة”.

وعن إعادة غلق الحدود، أشار البروفسور، أنه في حال تفاقم الإصابات، فإن أول شيء يجب فعله هو إعادة الإغلاق لبعض الوقت. فكل شيء تمليه الأرقام، إذا ارتفعت الإصابات، سنتجه للغلق. مثلما فعلته معظم دول العالم.