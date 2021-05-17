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مهياوي.. الفتح التدريجي للحدود جاء لتخفيف الضغط وإجراءات صارمة جدا للوافدين

الوطني
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مهياوي.. الفتح التدريجي للحدود جاء لتخفيف الضغط وإجراءات صارمة جدا للوافدين
بقلم أسماء.ع

قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا رياض مهياوي، اليوم الاثنين، إن الفتح التدريجي للحدود جاء لتخفيف الضغط.

وأوضح مهياوي، خلال استضافته في الساعة الإخبارية لقناة النهار، أن فتح الحدود يتزامن مع الحالة الوبائية المريحة التي  تعرفها الجزائر.

وأشار عضو اللجنة العلمية، إلى أن الرحلات ستكون مبدئيا للعالقين منذ مارس 2020.

وأكد، رياض مهياوي، على ضرورة مرافقة الفتح التدريجي، ببروتوكول وإجراءات صارمة.

وبخصوص الوافدين من بلدان معروفة بانتشار كبير للسلالات الجديدة، أفاد المتحدث أنهم سيخضعون لبروتوكول صارم، حتى إن كانت تحاليلهم سلبية.


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