مهياوي: الفيروس لم يكشف عن جميع أسراره.. ومن المتوقع ظهور حالات أخرى للسلالة الجديدة

كشف البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية، أن الفيروس لم يكشف بعد عن جميع أسراره، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر.

وأوضح مهياوي خلال إستضافته بإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أن هناك تراجع كبير للتدابير الوقائية.

وقال مهياوي، أن ظهور السلالة الجديدة جاءت مع تنقل الأشخاص والبضائع والتجارة، ومن المتوقع ظهور حالات أخرى.

وكشف في ذات السياق، أن التحقيقات الوبائية انطلقت بشكل جيد منذ ظهور السلالة، واللجنة تقوم بعمل يومي وتحريات واسعة.

وأوضح، أن عملية عملية التكفل والعلاج والتشخيص الكلي لهذه الحالات الجديدة جيدة جدا، خاصة وأن اللقاحات جد فعالة معها.

وأفاد مهياوي، أن معهد باستور هو الوحيد الذي له التقنية للكشف عن حالات السلالة الانجليزية، ونعمل على نقل التقنية الى المخابر الأخرى.

وأضاف مهياوي، أن الجزائر من البلدان القليلة التي نجحت الى حد الآن في استراتيجيتها التي وضعتها منذ البداية لمواجهة الوباء.

خاصة وأنه تم إنتقاد من وضع هذه الاستراتيجية من طرف عديد الأطراف، غير أن العديد من الدول تتخذ نفس الاستراتيجية.

وأفاد مهياوي، أن 20 ولاية لا يوجد فيها حالات التشخيص ولاpcr ولا اصابات منذ مدة طويلة وهذا أمر مهم.