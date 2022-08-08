مهياوي: الموجة الخامسة على الأبواب.. العودة إلى الكمامة ضروري

قال البروفيسور رياض مهياوي عضو لجنة متابعة ورصد إنتشار وباء كورونا بالجزائر، أن الوباء لم ينته بعد. والدليل إرتفاع أرقام الإصابات في الجزائر والعالم كله.

وأضاف البروفيسور مهياوي، في إتصال هاتفي مع “النهار”، أن الفيروس لم ننته منه بعد واندثاره يكون على سنوات. كما أن الإختفاء يكون تدريجيا. غير أن الأعداد المرتفعة في بلدان أخرى من العالم مع خطر تواجد متحورات جديدة سيكون خطر التفشي في الجزائر مؤكدا أن القضية عالمية. مضيفا في ذات السياق أن “الجزائر ربما مقبلة على الموجة الخامسة للوباء”. والدليل أن بداية الموجة تكون بارتفاع الأرقام إلى غاية الوصول إلى الذروة ومن ثم انخفاض عدد الإصابات.

وأشار البروفيسور مهياوي، إلى أن فيروس كورونا يتحور وينتشر بسرعة، مؤكدا أن المتحور ” ب أ 5″، هو المنتشر حاليا في الجزائر، ينتشر بسرعة غير أن أعراضه ليست خطيرة. غير أن المتحور يكون خطيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد البروفيسور مهياوي في ذات السياق، أنه على كافة المصابين الذين يشعرون ببعض الأعراض على غرار الحمى، التعب، آلام في الرأس أو الظهر وحتى انتفاخ اللوزتين أو الإسهال التوجه مباشرة إلى الطبيب لتشخيص حالتهم. والعمل بالإجراءات المعمول بها لأنها بالضرورة الحتمية أعراض الكوفيد.

كما دعا البروفيسور مهياوي إلى ضرورة العودة وبسرعة إلى التدابير الوقائية المعمول بها سابقا على غرار إرتداء الكمامة، والتباعد الجسدي. وضرورة التعايش مع الفيروس.

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