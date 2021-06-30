مهياوي.. الوضع الوبائي مقلق وأسرّة المستشفيات امتلأت

حذّر البرفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا،”كوفيد-“19، من أن الوضع الوبائي في الجزائر بات مقلقا. خاصة –يضيف مهياوي-، أن الأسرّة في المستشفيات تشبعت بالمرضى، وهذا تزامنا مع دخول موسم الاصطياف.

وأوضح مهياوي، أن الوزارة بصدد إعداد مخطط لاسترجاع الأسرة بالمسشفيات ومصالح الإنعاش تحسبا لمواجهة العدد المتزايد من المصابين. وقال عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا، في تصريح للإذاعة الجزائرية، “إن إشغال الأسرّة بلغ إلى معدل مقلق”.

ودعا المتحدث، جميع المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. مشيرا إلى أن هناك حالة من اللامبالاة والتراخي لوحظت في سلوكات المواطنين.

وفي السياق، جدد المتحدث دعوته للمواطنين بالتوجه إلى المراكز المخصصة للتلقيح باعتباره الحل الأمثل لاحتواء الوباء. مطمئنا المواطنين بوضع الثقة في الخبراء والأطباء بعد انتشار الكثير من الشائعات حول الأثار الجانبية للقاحات.