مهياوي.. تزوير بطاقات التلقيح تؤدي إلى جرائم أخرى

دعا عضو في اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، رياض مهياوي، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، ضد المزورين. قائلا أن الأمر جريمة تؤدي إلى جرائم أخرى.

وأضاف مهياوي في تصريح للنهار، أن هذه الحاصل على بطاقة تلقيح مزورة يمكنه أن يعدي اشخاص آخرين.

وقال عضو في اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، اليوم السبت، إن المستشفيات في معظم الولايات شاغرة. وأوضح مهياوي، أن تراجع عدد الإصابات راجع إلى ثمار القرارات “الصائبة” التي اتخذتها الدولة في وقتها المناسب.

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وأشار مهياوي في تصريح للنهار، إلى أن هذه القرارات جنبت الجزائر من كارثة إنسانية. مضيفا أن الموجة الثالثة كانت فتاكة وقوية، أين نجم عنها ضغط كبير في المنظومة الصحية والإمكانيات.

وعن الحملة الوطنية للتلقيح، أرجع مهياوي، أن اقتناء اللقاحات كان صعبا لكثرة الطلب العالمي عليها. مشيرا إلى أن الجزائر تملك مخزون لا بأس به من اللقاحات،في ظل عزوف المواطنين عن التلقيح،داعيا لإعادة النظر في الأمر.

أضاف المتحدث، ان عملية التلقيح، تسير بوتيرة بطيئة جدا، قائلا ط لا يمكن الوصول الى المناعة الجماعية التي نهدف إليها”. وعن عدد الملقحين، فقد بلغ عددهم 11 مليون جرعة أولى، و5 ملايين جرعة ثانية –يقول مهياوي-.

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