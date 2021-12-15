مهياوي: حذاري من تكرار سيناريو الموجة الثالثة و2800 شخص متواجدون بالمستشفيات

حذر رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا من سيناريو الموجة الثالثة معتبرا أنها كانت قاسية علينا. وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية قال مهياوي “لا نتمنى العودة إلى سيناريو الموجة الثالثة والتي كانت قاسية جدا.”

وأكد البروفيسور أن المقلق في المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون هو سرعة إنتشاره الكبيرة مقارنة بالمتغير دلتا وايضا باقي المتحورات. كما كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا ان المتحور اوميكيرون يحتوي على 32 طفرة.

وأضاف البروفيسور مهياوي انه تم “تسجيل لحد الان 2800 شخص متواجدون بالمستشفيات. وأكثر من 28 مريض تحت التنفس الاصطناعي، و238 شخص متواجدون بالإنعاش”.

وبخصوص عملية التلقيح قال مهياوي 13 مليون شخص فقط تلقوا التلقيح، منهم 6.5 مليون تلقوا جرعة واحدة فقط ، بينما تم إحصاء 33 ألف شخص أخدوا الجرعة الثالثة. واكد مهياوي في ذات السياق ان 13 مليون جرعة مخزنة حاليا.

هذا ودعا عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا إلى التعايش مع الفيروس من خلال حماية انفسنا بإتباع الإجراءات الوقائية.