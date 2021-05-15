مهياوي.. عملية التلقيح ضد كورونا متواصلة وتقييم الوضعية الوبائية خلال العيد ستكون بعد 15 يوما

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، رياض مهياوي، إن عملية التلقيح ضد وباء كورونا متواصلة بشكل عادي.

وأوضح مهياوي، اليوم السبت، أن عملية التلقيح، ستكون بوتيرة أسرع عند استلام الجزائر لكميات إضافية من اللقاحات.

وأفاد المتحدث، في تصريح موقع التلفزيون الجزائري، أن الإحصائيات اليومية التي تُقدمها وزارة الصحة تُؤكد أن وضعية كورونا بالبلاد مستقرة.

وأشار المتحدث إلى أن تقييم الوضعية الوبائية خلال أيام عيد الفطر، ستكون بعد 15 يوما.

وأكد مهياوي في تصريحه، أن اللجنة لاحظت نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية بسبب الزيارات العائلية.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الجزائريين إلى “الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كورونا خاصة ارتداء القناع.