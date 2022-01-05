مهياوي لـ “النهار”: “لا غلق للمعابر الجوية والبحرية رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا”

أكدت اللجنة العلمية لمراقبة ورصد فيروس “كورونا”، استحالة العودة إلى حتمية الحجر الصحي وغلق الأجواء والمعابر البحرية جراء عودة الإصابات بالوباء إلى الارتفاع، وقالت إن الحل الوحيد لمجابهة الوضع يكمن في اللجوء إلى خيار التلقيح.

وقال البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لمراقبة ورصد فيروس “كورونا”، إن اللجنة تركز حاليا على أهمية الذهاب إلى التلقيح بالجرعة الثالثة تفاديا للإصابة بالمتحوّر “دلتا” والمتحوّر “أوميكرون”، خاصة من أجل الرفع من المناعة الجماعية تحسبا لأي متحورات أخرى ممكنة، موضحا في تصريح خص به “النهار”، بأن عودة الارتفاع في عدد الإصابات حاليا إلى أزيد من أربعمائة حالة في اليوم الواحد، مرده التراخي والإهمال السائد من حيث تطبيق تعليمات الحكومة، مؤكدا في ذات الوقت، على أهمية التقيّد بها من أجل تحقيق مناعة جماعية، من خلال توسيع رقعة استعمال اللقاحات وسط المواطنين واستعمال الجرعة الثالثة للملقحين بجرعتين في ظرف أربعة أشهر بعد تلقي الثانية، مشيرا إلى استحالة اللجوء إلى خيار الغلق للأجواء والمعابر الحدودية، كون القضية هذه غير مطروحة على مستوى مكتب اللجنة، بقدر ما تؤكّد “أي اللجنة” على أهمية التلقيح باستعمال اللقاحات المتوفرة في الجزائر المعتمدة لدى دول العالم “علينا أن نتعايش مع الفيروس من خلال التلقيح والتحسيس بأهميته”.

وبشأن ملف الشروع في تلقيح الأطفال، أفاد البروفيسور رياض مهياوي، بأن الملف قيد الدراسة بعد الاستعانة بأطباء أطفال ومختصين في التلقيح من أجل تحديد السن المناسب قبل رفع التقرير إلى السلطات العليا للبلاد.

وتحصي الجزائر، ستة عشر إصابة بالمتحوّر سريع الانتشار “أوميكرون”، وأزيد من أربعمائة إصابة بفيروس “كورونا”، حيث ارتفع عدد المصابين به والمتواجدين في المستشفيات إلى أكثر من أربعة آلاف، حالة أغلبهم غير ملقحين، فيما يتراوح عدد الوفيات بين خمسة وثمانية يوميا.

مهياوي لـ”النهار”:95% من المصابين بكورونا في المستشفيات غير ملقحين