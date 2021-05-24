مهياوي: لقاح سبوتنيك V لقي رواجا كبيرا في الجزائر

أوضح عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، رياض مهياوي، أن لقاح سبوتنيك V لقي رواجا كبيرا في الجزائر.

وأوضح مهياوي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن رواج مقارنة سبوتنيك V لا يعني أن اللقاحات الأخرى غير فعالة.

وأشار مهياوي إلى أن اللجنة العلمية تعول كثيرا على اللقاح الذي سيتم تصنيعه بالجزائر بداية من سبتمبر القادم لمجابهة الجائحة.

وأوضح أن التحريات الوبائية تسير بوتيرة جيدة بفضل المواطنين، ما سمح بالتحكم في الحالة الوبائية واستقرارها رغم إنتشار السلالات المتحورة.

وكشف مهياوي أنه تم ضبط البروتوكول الصحي الذي سيتم الاعتماد عليه، خلال استقبال المسافرين بداية من الفاتح جوان.

وقال عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، إن هذا البروتوكول لا يختلف عن سابقيه.