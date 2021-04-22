مهياوي: مصالح الاستعجالات تكتظ مجددا بالمصابين بكورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا بالجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، عن اكتظاظ مصالح الاستعجالات بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال مهياوي، لدى حلوله ضيفا على قناة “النهار”، إنه في الأيام الأخيرة تم تسجيل إرتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف مهياوي “هناك اكتظاظ في العديد من مصالح الإستعجـالات بسبب ارتفاع الإصابات “.

وتابع “هناك تراخي كبير في الإلتـزام بالإجراءات الوقائية من طرف المواطنين”.

وأشار المتحدث أن المساجد إحترمت بشكل كبير ومثالي البروتوكول الصحي خلال رمضان.