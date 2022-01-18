مهياوي: من المتوقع إصدار قرارات لتلقيح الأطفال ضد كورونا قريبا

كشف عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، إنه يتم حاليا النقاش حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا. متوقعا صدور قرارات بهذا الشأن قريبا.

وأشار مهياوي، خلال إستضافته في القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك أخبارا تصلنا من هنا وهناك بشأن تسجيل إصابات في مؤسسات تربوية. أو يطلب من بعض التلاميذ القيام بفحوصات طبية للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس أو يتم تسريح بعضهم لهذا السبب.

وأضاف مهياوي، أنه لم يصدر لحد الآن أي بيان رسمي بشأن تسجيل إصابات بوباء كورونا وسط التلاميذ. مضيفا أن مثل هذا بيان من شأنه أن يسمح بإعداد إستراتيجية لمواجهة الفيروس في الوسط التربوي. مؤكدا في ذات السياق، أن نقاشات اللجنة العلمية لا تكاد تخلو من موضوع تطعيم الأطفال. وتحديدا حول العمر المستهدف ونوع اللقاح. متوقعا صدور قرارات في هذا الشأن قريبا حسب تعبيره.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من الضروري دفع الأشخاص أكثر من 18 سنة للتلقيح. والبداية بالأشخاص المحيطين بالتلاميذ لتفادي وصول العدوى إليهم. مشيرا إلى أن هناك عزوف شديد عن التلقيح. مؤكدا في ذات السياق، أن متحور أوميكرون بدأ يفرض نفسه بقوة في الوضعية الوبائية ببلادنا بعد أن كان متحور دلتا هو المهيمن في ديسمبر الماضي في حدود 70 إلى 801 بالمائة.

وأوضح مهياوي، أن هناك تصاعد الأرقام للإصابات كما في كل دول العالم، لكن المتحور الجديد أوميكرون بدأ ينافس بقوة متحور دلتا وربما سيتفوق عليه قريبا كما هو الشأن في جميع دول العالم. لكن المؤشر الإيجابي في هذا المتحور أن أعراضه ليست خطيرة بعكس دلتا الذي كان فتّاكا جدا. مؤكدا أنه “لا يمكن التكهن بفترة الذورة للمتحور الجديد طالما أن الأرقام لا تزال في تصاعد، لكن نتمنى أن يتم التركيز على الوسائل الإحترازية”

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