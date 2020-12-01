مهياوي: هذه شروط إقتناء اللقاح والفئات المعنية بالتطعيم أولا بالجزائر

كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا البرفيسور رياض مهياوي، عن الفئات التي ستتلقى اللقاح أولا في الجزائر.

وقال مهياوي، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنّ مهني الصحة سيكونون أول من سيستفيد من اللقاح، إلى جانب المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن.

مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع بعد مخططا للتلقيح، كما لم يتم تحديد الهياكل التي ستستقبل المواطنين لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، أكد مهياوي، أن اقتناء اللقاح سيخضع لشروط ومعايير صارمة، سواء تعلق الأمر بفعاليته أو بالأعراض الجانبية على المدى القصير أوالطويل على صحة الإنسان.

وأكد مهياوي أن السلطات تتابع مستجدات تسويق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مع عدد من المخابر العالمية، مثل فايزر وزينيكا وكذلك التمثيليات الدبلوماسية من أجل توفير اللقاح في أقرب الآجال.

كما تحدث عضو اللجنة العلمية، عن العراقيل التي قد تواجه البلاد في اقتناء اللقاح، موضحا أن الأمر يتعلق بالكمية.

ومن جهة أخرى، قال عضو اللجنة العلمية، أن عدد الإصابات تراجع خلال اليومين الأخيرين مقارنة بالأيام الفارطة.

مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا ودليلا على أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، بدأت تعطي ثمارها.