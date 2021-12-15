مهياوي يكشف أرقاما مرعبة عن المتواجدين بالإنعاش بسبب الوباء

تحدث عضو اللجة العلمية لمتابعة وباء كورونا بالجزائر، رياض مهياوي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون في الجزائر.

وشدد مهياوي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، على ضرورة التحلي بالانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية، لمنع تفشي الوباء.

وقال إن ظهور هذا المتحور في الجزائر ليس غريبا، بل كان منتظرا. خاصة وأن منظمة الصحة العالمية أحصت لحد الساعة 57 بلدا سجلت فيها نسب متفاوتة من الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وأشار عضو اللجة العلمية لمتابعة وباء كورونا بالجزائر أنه يتم حاليا التحري حول الأشخاص الذين سافر معهم. ومن كان بجانبه في الطائرة.

وأفاد مهياوي أن ما يقلق في هذا المتحور هو السرعة الكبيرة في انتشاره مقارنة بالمتغير دلتا وباقي المتحورات. وكذا احتوائه على 32 طفرة.

كما تابع المتحدث “يجب التعايش مع الفيروس، ويجب حماية أنفسنا والآخرين باتباع الإجراءات الوقائية

وأضاف “لا نتمنى العودة إلى سيناريو الموجة الثالثة والتي كانت قاسية جدا. الآن نسجل 2800 شخص متواجدون بالمستشفيات. وأكثر من 28 مريض تحت التنفس الاصطناعي، و238 شخص متواجدون بالإنعاش”.

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جنوحات: الجزائر على موعد مع موجتين.. وهذا وقت ذروة أوميكرون

قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخبر المركزي بمستشفى رويبة ومختص في علم المناعة، أن الوضعية الوبائية بالجزائر مقلقة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ودخول المتحور أوميكرون

وأضاف جنوحات في إتصال هاتفي مع “النهار”، أن الوضعية المقلقة ولا يمكن التكهن بعدد الإصابات خلال الموجة الرابعة إن تفوق المئتين أو تتعدى الألف، وهل ستكون الذروة خلال أيام أو أسابيع. مشيرا إلى أن تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون لا تدعو إلى القلق كثيرا مقارنة بالمتحور دالتا.

وكشف جنوحات في ذات السياق، أن بعض الخبراء يقولون أن الأعراض التي يسببها أوميكرون ليست خطيرة وهو خطأ شائع. حيث لحد الساعة لا نعلم خطورة أعراضه خاصة مع تركيبة السكان ومقارنة بمتحور “دالتا” الذي يعد أخطر متحور إلى حد الساعة.

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