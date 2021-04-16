مهياوي: 27 ألف شخص تلقى اللقاح.. ولم نسجل أي أعراض للقاح أسترازينيكا

كشف رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، أن حملة التلقيح متواصلة بالجزائر لكن ببطئ.

وقال مهياوي، خلال حديثه مع إذاعة سطيف، أن الجزائر مرتبطة بالدول المصنعة التي تشهد ضغطا كبيرا عليها بسبب الوباء.

وأضاف مهياوي، أن الجزائر ستستقبل خلال الأسبوع الأخير من أفريل وبداية شهر ماي كميات معتبرة من مختلف اللقاحات.

وعن أعراض اللقاح، أفاد مهياوي أنه لم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة لأشخاص تم تلقيحهم، خاصة مع لقاح أسترازينيكا لم تسبب اي جلطة دموية.

كما تم تسجيل في المنصة الرقمية 47 ألف شخص راغب في التلقيح، منهم 27 ألفا تم تلقيحهم.