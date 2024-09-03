مهيدب، بحلاز وفرحاح خارج “بوديوم” نهائي رمي الجلة في بارالمبياد باريس

فشل الثلاثي الجزائري، أحمد مهيدب، بحلاز الهواري وفرحاح وليد، في احتلال أحد مراكز “بوديوم” نهائي رمي الجلة (ف32).

ضمن منافسات الألعاب البارالمبية 2024، المتواصلة بالعاصمة الفرنسية باريس حتى الثامن سبتمبر الجاري.

وأنهى الثلاثي الجزائري مشاركته في هذا النهائي، في المراكز الرابع والخامس و الثامن، من أصل 9 مشاركين.

حيث احتل الهواري بحلاز، منافسات نهائي رمي الجلة ف32، في المركز الرابع، برمية قدرت بـ9.70 متر.

فيما احتل الجزائري الثاني المشارك في هذا النهائي، فرحاح الهواري، المركز الخامس، برمية قدرها 9.20 متر.

أما صاحب الميدالية البرونزية، في نهائي رمي الصولجان F32، أحمد مهيدب، فقد احتل المركز الثامن، في نهائي رمي الجلة ف32، برمية قدرها 8.56 متر.