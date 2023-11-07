مواجهات الجولة الرابعة لدور مجموعات رابطة الأبطال

تُلعب أمسية اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات رابطة الأبطال بإجراء مواجهات في القمة.

وستلعب مواجهات الجولة الرابعة للمجموعات الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة، والتي ستكون منقولة عبر باقات بيين سبورتس.

وستكون المواجهات على النحو التالي: