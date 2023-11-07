مواجهات الجولة الرابعة لدور مجموعات رابطة الأبطال
بقلم فيصل زيان بوزيان
تُلعب أمسية اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات رابطة الأبطال بإجراء مواجهات في القمة.
وستلعب مواجهات الجولة الرابعة للمجموعات الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة، والتي ستكون منقولة عبر باقات بيين سبورتس.
وستكون المواجهات على النحو التالي:
- ميلان x باريس سان جيرمان على الساعة 21.00
- بوروسيا دورتموند x نيوكاسل على الساعة 18.45
- ريال مدريد x سيلتيك على الساعة 21.00
- لازيو x فاينورد على الساعة 21.00
- النجم الأحمر x لايبزيغ على الساعة 21.00
- مانشستر سيتي x يونغ بويز على الساعة 21.00
- شاختار x برشلونة على الساعة 18.45
- بورتو x أنترويب على الساعة 21.00
Crucial games 👊#UCL pic.twitter.com/7YDY95QFaQ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023
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